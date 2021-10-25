Стало известно, сколько детей в Украине заболело коронавирусом с начала пандемии

Главное: С начала пандемии коронавируса от этой болезни в Украине умерли 42 несовершеннолетних. Всего же заболели 152790 детей.

Детали: В Украине, с начала пандемии, коронавирус обнаружили у 152 790 детей. Болезнь унесла жизни 42 несовершеннолетних украинцев. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, в настоящее время в стране инфицированы более 29 тысяч детей.

В частности, из них 760 больных находится на стационарном лечении, а 340 — с подозрением на коронавирус.

Вместе с тем, занятость коек, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19, в Украине составляет 22%.

В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели еще 14634 человека. Умерли 330 людей.