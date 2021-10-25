Мошенники создали фейковую «Дию»

Главное: Мошенники создали фейковое приложение «Дия», которое устанавливается не с Google Play, а по ссылке. Цель мошенников — создавать подделки «ковидных» сертификатов.

Детали: Мошенники создали фейковое приложение «Дия». Об этом главы Минцифры Михаил Федоров написал в Telegam-канале.

Это «приложение» устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk).

«Цель — создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Конечно же документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные «сервисы», будьте осторожны, можно попасть под статью «подделка документов», — заявил Федоров.

Федоров поставил задачу команде разработать новый электронный документ — «паспорт заключенного».

«Организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками», — глава Минцифры.

В тему: На днях в «Дие» произошел серьезный сбой. Позже была названа причина сбоя.