С 1 ноября украинских водителей ждет много неожиданностей

Главное: В Украине подготовили масштабные изменения в правила дорожного движения. По-новому водителям придется ездить уже с 1 ноября.

Детали: Украинские автомобилисты привыкли к постоянным изменениям правил дорожного движения: только за последние пару лет обновлений было девять. Но нынешняя редакция — не точечная, а масштабная, затрагивающая буквально все аспекты ПДД, сообщает Thepage.

Изменятся знаки, разметка, ограничения скорости и даже классификация дорог.

С одной стороны, понятно желание Минифраструктуры и Кабмина приблизить ПДД к европейским стандартам и минимизировать аварийность, которая особо не падает. Но огорчает, что очередной раз изменения внесены без публичного обсуждения, которое помогло бы уже на ранней стадии выявить правовые коллизии и уточнить спорные моменты.

«Армагеддон в новых ПДД? — комментирует ситуацию Владимир Караваев, зампредседателя координационного совета Общенационального форума безопасности дорожного движения. — Пытаясь разобраться с принятыми изменениями, зашел в тупик. В сравнительной таблице к проекту постановления — полнейший хаос. Прежняя редакция вообще не стыкуется с новой. Над смысловым контекстом можно рыдать. И это в Правилах, где даже запятая влияет на чью-то жизнь».

Предупреждающие знаки в новой редакции ПДД

Изменения касаются всех аспектов ПДД. Изменятся разметка и дорожные знаки, правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы и общие дороги для автомобилей и велосипедистов. Одно из самых принципиальных изменений — ограничения скорости за пределами населенных пунктов, которые регулируются шириной разметки.

«Вы не сможете двигаться со скоростью 110 км/час, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (раньше было 1.1 или 1.2). Разметки отличаются своей шириной — до 15 см и 20 см соответственно. Так что линейку придется возить с собой».

Изменения вступают в силу с 1 ноября.

Полный перечень изменений и сравнительная таблица к проекту постановления Кабмина «О внесении изменений в ПДД» — во вложении.

В тему: Новые правила дорожного движения в Украине-2021: все изменения.