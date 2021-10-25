В СНБО прокомментировали возможность введения двойного гражданства в Украине

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о возможности разрешения иметь двойное гражданство в Украине. По его словам, в парламенте есть несколько законопроектов на эту тему.

Детали: В СНБО прокомментировали возможность разрешения иметь двойное гражданство в Украине. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что есть конституционная норма относительно механизма двойного гражданства, и его должен решать законодатель.

«Сейчас в парламенте есть несколько законопроектов, которые касаются этих процессов, поэтому здесь больше зависит от законодателя», — заявил Данилов.

Данилов вспомнил, что в таких странах, как Канада, США, Казахстан находится много украинцев с патриотической позицией, и поэтому они должны иметь возможность получить украинское гражданство.

При этом он выразил сомнение, могут ли лица, имеющие двойное гражданство, получить допуск к государственной службе.

«Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства», — добавил Данилов.

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