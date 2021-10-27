Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Международный день плюшевого мишки: какой праздник отмечается 27 октября 2021 года

Международный день плюшевого мишки: какой праздник отмечается 27 октября 2021 года

Агата Кловская
27.10.21 05:52
348
Международный день плюшевого мишки: какой праздник отмечается 27 октября 2021 года

Сегодня, 27 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день плюшевого мишки и Всемирный день аудиовизуального наследия.

Международный день плюшевого мишки

В 1902 году президент США Теодор Рузвельт пожалел на охоте маленького медвежонка. Эта ситуация породила много карикатур в газетах, одну из них увидела жена Морриса Мичтома, владельца магазина детских игрушек. Статья в газете и шутливая карикатура вдохновили ее на пошив плюшевого медвежонка, похожего на изображение из газетного шаржа.

Игрушку решили поставить на витрину магазина, чтобы она привлекала покупателей. Рядом с новой поделкой поместили табличку «Медвежонок Тедди». Необычный медвежонок привлекал внимание прохожих, стал предметом шуток и дискуссий. Все это сделало магазину хорошую рекламу, поэтому выручка начала увеличиваться.

Популярность плюшевого мишки Тедди побудила наладить пошив игрушек разного размера, которые начали активно пользоваться спросом. Поделки дарили детям, любимым девушкам, игрушечный медведь стал универсальным сувениром. Медведя начали исполнять в разных вариациях, одновременно с этим появились и коллекционеры, которые старались собрать как можно больше самых разных мишек Тедди.

Всемирный день аудиовизуального наследия

Праздник был установлен с подачи ООН. Аудиовизуальное наследие означает любые объекты, что можно оценить с аудио или визуальной точки зрения. Например, сюда входят: фотопродукция, музыка, кинематограф, песни, комбинированные варианты, архивные радиозаписи и так далее. Зачастую эти уникальные материалы становятся единственным источником, рассказывающим нам о том, каким было общество в тот или иной период времени.

Многие из подобных объектов являются, к тому же, произведениями искусства, то есть несут в себе историческую и культурную ценность одновременно. Считается, что этот день был учреждён генеральной конференцией ЮНЕСКО в конце прошлого века. Именно тогда человечество осознало, насколько важными для истории, культуры всего социума являются довольно хрупкие сами по себе источники информации. Осознать их важность пришлось и из-за обилия вооруженных конфликтов, масштабных войн на земле, когда подобные архивы уничтожались в больших объемах. Происходило это не только случайно из-за бомбежек, катаклизмов, но и целенаправленно. Люди всегда понимали, что подобные источники несут в себе большой объём информации и могут рассматриваться не только как эстетически привлекательный объект, но и как важный транслятор исторической правды.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День осенних миражей;

- День американского пива;

- Всемирный день трудотерапии;

- День нисхождения Будды.

Тэги: общество, мир, игрушка, праздники, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.10.21 16:51

Государственная «ширка» для украинских подростков: что б вакцина не пропала

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Ватиканская лавочка: вся правда про закрытое общество Opus Dei
26.10.21 20:04

Ватиканская лавочка: вся правда про закрытое общество Opus Dei

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.10.21 20:22

Ученые рапортуют об исчезновении одного из штаммов гриппа
26.10.21 19:40

На Apple подали в суд из-за зарядки
26.10.21 19:00

Главные новости за 26 октября 2021 года
26.10.21 17:25

Сегодня верующие УПЦ чтят Зверинецкую икону Богородицы
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
26.10.21 16:55

В Церкви прославили в лике святых архимандрита Геннадия (Парфентьева)
26.10.21 16:26

В Одессе на детской площадке 5-летняя девочка оторвала себе палец
26.10.21 15:42

В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих
26.10.21 14:58

Третья волна COVID: Украина побила все континентальные максимумы за всю историю пандемии
26.10.21 14:30

В Киеве проезд в общественном транспорте может подорожать на 50%
26.10.21 20:22

Ученые рапортуют об исчезновении одного из штаммов гриппа
26.10.21 19:00

Главные новости за 26 октября 2021 года
26.10.21 16:56

На Ровенской АЭС произошла авария на трубопроводе
26.10.21 14:58

Третья волна COVID: Украина побила все континентальные максимумы за всю историю пандемии
26.10.21 14:30

В Киеве проезд в общественном транспорте может подорожать на 50%
26.10.21 13:32

Нидерландский суд решил судьбу «скифского золота»
26.10.21 12:24

В МОЗ одобрили вакцинацию подростков от коронавируса
26.10.21 11:37

Киевлянам рассказали, кто сможет пользоваться транспортом в условиях «красной» зоны
26.10.21 10:41

В ВОЗ назвали три условия для победы над коронавирусом
26.10.21 09:25

Коронавирус в Украине: 19 120 заболевших и 734 погибших
21.10.21 19:00

Главные новости за 21 октября 2021 года
22.10.21 10:02

Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав
20.10.21 23:19

Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову
22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года
23.10.21 09:16

В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема
20.10.21 19:00

Главные новости за 20 октября 2021 года
20.10.21 10:07

Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который заразнее «Дельты»
22.10.21 09:17

Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса
22.10.21 05:02

Всемирный день заикающихся: какой праздник отмечается 22 октября 2021 года
22.10.21 20:45

Стало известно, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом
Фото и Видео
В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих
В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих
В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих
В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих
Появилось видео, как в центре Черновцов горела маршрутка
Появилось видео, как в центре Черновцов горела маршрутка
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Опубликовано видео падения самолета под Москвой
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды
Стало известно, где развернут первый мобильный COVID-госпиталь в Украине в этом году
Стало известно, где развернут первый мобильный COVID-госпиталь в Украине в этом году
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
Байден снова оговорился. Или пошутил?
Байден снова оговорился. Или пошутил?
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.