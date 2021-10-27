Международный день плюшевого мишки: какой праздник отмечается 27 октября 2021 года

Сегодня, 27 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день плюшевого мишки и Всемирный день аудиовизуального наследия.

Международный день плюшевого мишки

В 1902 году президент США Теодор Рузвельт пожалел на охоте маленького медвежонка. Эта ситуация породила много карикатур в газетах, одну из них увидела жена Морриса Мичтома, владельца магазина детских игрушек. Статья в газете и шутливая карикатура вдохновили ее на пошив плюшевого медвежонка, похожего на изображение из газетного шаржа.

Игрушку решили поставить на витрину магазина, чтобы она привлекала покупателей. Рядом с новой поделкой поместили табличку «Медвежонок Тедди». Необычный медвежонок привлекал внимание прохожих, стал предметом шуток и дискуссий. Все это сделало магазину хорошую рекламу, поэтому выручка начала увеличиваться.

Популярность плюшевого мишки Тедди побудила наладить пошив игрушек разного размера, которые начали активно пользоваться спросом. Поделки дарили детям, любимым девушкам, игрушечный медведь стал универсальным сувениром. Медведя начали исполнять в разных вариациях, одновременно с этим появились и коллекционеры, которые старались собрать как можно больше самых разных мишек Тедди.

Всемирный день аудиовизуального наследия

Праздник был установлен с подачи ООН. Аудиовизуальное наследие означает любые объекты, что можно оценить с аудио или визуальной точки зрения. Например, сюда входят: фотопродукция, музыка, кинематограф, песни, комбинированные варианты, архивные радиозаписи и так далее. Зачастую эти уникальные материалы становятся единственным источником, рассказывающим нам о том, каким было общество в тот или иной период времени.

Многие из подобных объектов являются, к тому же, произведениями искусства, то есть несут в себе историческую и культурную ценность одновременно. Считается, что этот день был учреждён генеральной конференцией ЮНЕСКО в конце прошлого века. Именно тогда человечество осознало, насколько важными для истории, культуры всего социума являются довольно хрупкие сами по себе источники информации. Осознать их важность пришлось и из-за обилия вооруженных конфликтов, масштабных войн на земле, когда подобные архивы уничтожались в больших объемах. Происходило это не только случайно из-за бомбежек, катаклизмов, но и целенаправленно. Люди всегда понимали, что подобные источники несут в себе большой объём информации и могут рассматриваться не только как эстетически привлекательный объект, но и как важный транслятор исторической правды.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День осенних миражей;

- День американского пива;

- Всемирный день трудотерапии;

- День нисхождения Будды.