Дельта-штамм коронавируса удалось сфотографировать

Главное: Дельта-штамм коронавируса сфотографировали. Сделали это россияне.
Детали: Российские специалисты из ГНЦ ВБ «Вектор» сделали фотографию Дельта-штамма коронавируса. Произошло это впервые, пишут местные СМИ.
Заразу сняли на камеру электронного микроскопа.
В сообщении сказано: «Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки».
Также информируется, что ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.
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