Дельта-штамм коронавируса удалось сфотографировать

Главное: Дельта-штамм коронавируса сфотографировали. Сделали это россияне.

Детали: Российские специалисты из ГНЦ ВБ «Вектор» сделали фотографию Дельта-штамма коронавируса. Произошло это впервые, пишут местные СМИ.

Заразу сняли на камеру электронного микроскопа.

В сообщении сказано: «Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки».

Также информируется, что ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.

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