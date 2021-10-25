В киевском метро умерла пассажирка

Главное: В Киеве на станции метро «Дорогожичи» умерла 80-летняя женщина. Вероятно, у нее возникли проблемы с сердцем.

Детали: В метро Киева на станции «Дорогожичи» скончалась пассажирка. На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Как сообщает «Сегодня», ссылаясь на сведения полиции Киева, у 80-летней женщины на переходе возникли проблемы с сердцем, и она скончалась.

«...Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти», — добавили правоохранители.

В метро женщина скончалась на платформе станции, рассказала заместитель начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Наталья Макогон, сообщает УНИАН.

«Сегодня утром на станции „Дорогожичи“ около 8 часов у одной из наших пассажирок была зафиксирована смерть. Женщине пытались помочь с использованием дефибриллятора. Однако, к сожалению, на этот раз оно было безрезультатным. И медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть», — отметила она.

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