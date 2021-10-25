В СНБО оценили вероятность введения полного локдауна в Украине

Главное: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, полный локдаун в Украине вводить не планируют. Ограничения будут вводиться территориально.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить. Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, ограничения будут вводить территориально.

Данилов отметил, что президент каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что «там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях».

«Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения», — сообщил Данилов.

Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.

«И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров», — сообщил секретарь СНБО.

В тему: Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует более тысячи смертей от коронавируса ежедневно. По его словам, в основном умирают люди, которые не вакцинировались от COVID.