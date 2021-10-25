Путин огорошил пожилых россиян жестким решением

Главное: Невакцинированных россиян старше 60 лет отправят на самоизоляцию. Решение принял Владимир Путин.

Детали: Российский президент Владимир Путин принял жесткое решение. О нем сообщает пресс-служба Кремля.

Как стало известно, всех невакцинированных от коронавируса россиян старше 60 лет было решено отправить на самоизоляцию.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

Отмечается следующее: «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции граждан в возрасте старше 60 лет».

Также работающих людей данной возрастной группы без вакцинации и с хроническими заболеваниями рекомендуется перевести на дистанционный режим работы.

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