Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в ноябре

Главное: В ноябре в Украине будет плюсовая погода. Это климатическая норма.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине в грядущем ноябре.

Появился прогноз.

Синоптики говорят, что температура воздуха будет близка к климатической норме. Ожидается плюс 1-7 градусов.

Информируется, что месячное количество осадков ожидается в районе 31-61 мм, а в горных районах 64-96 мм. Все это также в пределах нормы.

Отмечается: «Ноябрь является порой предзимья, которая начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения. Обычно это происходит в первой декаде, а на Закарпатье и юге страны во второй декаде».

Уточняется, что средняя месячная температура в ноябре составляет 0-4 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 5-9 градусов тепла.

При этом среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, а в Карпатах, горах Крыма и в Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

В тему: К концу рабочей недели в Украине должно немного потеплеть.