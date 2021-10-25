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Новости > Коронавирус в Украине: 14 634 заболевших и 330 погибших

Коронавирус в Украине: 14 634 заболевших и 330 погибших

Александр Панько
25.10.21 08:37
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Коронавирус в Украине: 14 634 заболевших и 330 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 14 634 человека. Умерли 330 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Данные на понедельник, 25 октября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 14 634 человека. Госпитализировали 912 больных, а выздоровели 4 598 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 34 540, методом ИФА – 6 487, экспресс-тестами – 27 542.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1 687), Одесской (1 262), Житомирской (1 042) и Запорожской областях (1 037) областях.

Умерли еще 330 больных. За все время скончались 64 202 человека.

С начала пандемии заболели 2 784 039 человек, а выздоровели 2 380 374 больных.

В тему: Коронавирус может остаться с нами навсегда.

Тэги: коронавирус

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