Митрополит Онуфрий рассказал о жертвенной любви к Богу и ближним

Главное: Люди, которые борются с собой, с грехом, с дьяволом, наполняются Божественной любовью, любовью к Богу и к ближнему.

По словам Предстоятеля, в монастыре монах постоянно борется со своими страстями и грехами, против дьявола, который соблазняет его, против греховного зла, который мир предлагает человеку, воспитывая в себе жертвенную любовь.

Конечно, как заметил Блаженнейший, в этой борьбе бывают и победы, и поражения. Но Бог попускает поражения не зря, часто они полезнее победы. «Падение ведут человека к глубокому смирению, в котором он отдается полностью в руки Божьи», — добавил он.

Митрополит Онуфрий рассказал об одном случае, который произошел несколько лет назад.

«Монахиня имела послушание поехать на рынок и купить какие-то вещи для обители. Когда она ехала окраиной города, то увидела двух мужчин, которые несли на руках девочку лет четырех. Ребенок вырывалась и плакала. Мужчины забежали в какое-то полуразрушенное помещение завода или фабрики. Сердце монахини, как стрела пробила сердце мнение, что это, наверное, воры похитили ребенка. Она вышла из машины и побежала за ними.

Зайдя в помещение, она увидела девочку запертой в клетке, а мужчин за приемом наркотиков. Монахиня закричала: „Верните мне ребенка!“. Мужчины посмотрели на нее и сказали: „Иди отсюда, если хочешь быть живой“. Но она стала кричать еще громче. Один из них выхватил топор и побежал за монахиней. Она бежала и громко кричала людям, но никого не было рядом. Здесь она увидела патрульную машину, подбежала и рассказала все полицейским. Патрульный посмотрел на нее и не поверил: „Я занимаюсь дорожным движением, для этого надо обращаться к уголовной полиции“. Но монахиня упала в такую ​​истерику, что полицейский взял рацию и вызвал подмогу. Полицейские зашли с монахиней к заводскому помещению, но там уже никого не было. Они стали опрашивать людей, и нашлись свидетели, которые видели таких мужчин. Полиция догнала и арестовала воров. Девочка была без сознания», — рассказал Предстоятель.

После этого сразу приехало телевидение и пригласило монахиню на передачу рассказать о подвиге — спасение ребенка. Но монахиня отказалась выступать на телевидении.

«Последние слова журналистов мне неудобно говорить, потому что они касаются и меня. Они сказали: „А откуда ты такая появилась, кто тебя такую ​​воспитал, что ты не хочешь по ТВ выступать, наверное, Онуфрий?“ (Они имели в виду меня.) Но монахиня ничего не ответила и ушла. Да, я ее знаю, но я ее не воспитывал. Ее воспитала Православная Церковь, Православная вера. Эта вера научила ее любить Бога и ближнего, любить жертвенной любовью, которая не является безразличной к горю человеческому», — подчеркнул владыка.

В то же время, как поймали воров, в полицию поступило заявление от женщины, у которой с детсада похитили ребенка. Ею как раз оказалась эта 4-летняя девочка, которую спасла монахиня. «Потом был суд, монахиню вызывали как свидетеля. Похитителям дали по 15 лет. Ребенок растет на радость матери», — заключил историю архипастырь.

В завершении Митрополит Онуфрий подытожил: «Те люди, которые борются с собой, с грехом, с дьяволом, наполняются Божественной любовью, любовью к Богу и к ближнему. Мы живем не в монастырях, в миру, но также должны воспитывать в себе жертвенную любовь и к Богу, и к ближнему. Эта любовь делает жизнь красивой на земле и помогает преодолевать трудности, сложности, которые встречаем на пути, поддерживать друг друга в те тяжелые минуты, когда кто-то нуждается в помощи. Пусть Господь хранит каждого из нас и заставляет и молиться, и поститься, и любить, и прощать».