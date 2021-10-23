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Новости > В Церкви озвучили требования для священников, проповедующих в социальных сетях

В Церкви озвучили требования для священников, проповедующих в социальных сетях

Александра Кудрявцева
23.10.21 14:45
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В Церкви озвучили требования для священников, проповедующих в социальных сетях
Главное: Священник, проповедующий в соцсетях, должен заботиться не о лайках и последователях, а о том, чтобы приводить людей ко Христу.
 
Детали: Об этом Патриарх Кирилл сказал во время онлайн-встречи с делегатами IX Международного фестиваля «Вера и слово» «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации», сообщает сайт Патриархия.ру.
 
«Здесь не только необходима определенная, я бы сказал, харизма, но и навык преодоления специфических для медиасреды искушений. Этому необходимо учиться и в семинариях, и на курсах повышения квалификации», а «приходским активистам и епархиальным службам необходимо на местах продолжать деятельность по осмыслению современной информационной ситуации и разработке конкретных методов», — отметил Патриарх.
 
Он напомнил, что «священник должен приводить человека ко Христу, а не к самому себе», потому что бывает так, что «очень способный, хорошо говорящий священник старается не столько донести до людей содержание своей проповеди, сколько представить самого себя».
 
Предстоятель РПЦ считает, что «часто это связано с характером человека, его воспитанием, но хотел бы обратить внимание на то, что священнику нужно всячески контролировать не только содержание своих проповедей, но и манеру их произнесения».
 
«В каком-то смысле проповедник должен быть почти невидимым. Люди не должны концентрироваться на внешности, на манере проповедника, изучать его внешний вид и определять уровень его культуры. Все должно быть сосредоточено на том, что священник говорит людям», — подчеркнул Патриарх.
 
По его мнению, «погоня за большим числом последователей, поиск привлекательных, нередко за счет провокативности, публикаций... незаметно уводит некоторых пастырей от главной задачи — помогать человеку обрести Христа Спасителя как средоточие всей своей жизни».
 
«„Виртуальная община“, какой бы большой и привлекательной она ни была, не может становиться неким гетто, ориентированным только на личность проповедника. Не может она заслонять собой заботы о реальных, живых прихожанах и подменять собой дело пастырского окормления», — уверен глава Русской Церкви.
 
Он считает, что, «когда именно такая позиция священнослужителя абсолютно вытесняет все остальные подходы, люди начинают понимать, что с ним происходит».
 
Патриарх не назвал имена тех, о ком идет речь, но отметил, что в РПЦ есть способные ораторы, которые в первую очередь заботятся о количестве лайков и менее всего обращают внимание на то, что устремление к саморекламе подрывает их реальный авторитет и доверие к их словам.
 
«А ведь самое главное, чтобы люди, к которым обращаемся с амвона, доверяли, доверяли нашему слову, потому что иначе это слово не будет служить делу спасения», — подытожил Предстоятель Русской Православной Церкви.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал о современных вызовах перед Православной Церковью.

Тэги: Патриарх Кирилл, Интернет, социальная сеть, священник

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