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Новости > В Сумах верующие УПЦ прошли крестным ходом в честь чудотворной иконы Богородицы

В Сумах верующие УПЦ прошли крестным ходом в честь чудотворной иконы Богородицы

Александра Кудрявцева
23.10.21 13:30
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В Сумах верующие УПЦ прошли крестным ходом в честь чудотворной иконы Богородицы
Главное: В Сумах верующие Украинской Православной Церкви почтили чудотворный Корсунско-Шпилевский образ Пресвятой Богородицы «Прозренная».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе была совершена праздничная Божественная литургия.
 
После богослужения духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг исторического центра города.
 
В епархии сообщили, что традиционный крестный ход в день памяти Корсунской-Шпилевской иконы проводился в Сумах еще до Октябрьского переворота 1917 года, а после запрета безбожных властей был восстановлен в начале 90-х годов XX века.
 
«Верующие сумчане считают молитвенный ход со списком чудотворной иконы особым благословением и благодатной защитой Пресвятой Богородицы для Сум и всех жителей города. Поэтому люди стремятся приобщиться к общей молитве через участие в крестном ходе», — сообщает Сумская епархия УПЦ.
 
*** Икона Божией Матери «Корсунская-Шпилёвская» («Прозренная») — главная святыня Спасо-Преображенского собора Сум, считается покровительницей города. Это копия иконы, которую принёс в Киев после своего крещения равноапостольный князь Владимир, выполненная на листовом белом железе.
 
В XVIII веке лик принадлежал одной крестьянской семье, в которой была слепая от рождения девочка. Однажды родители поручили ребёнку протереть иконы. Осязав выполненный на железе образ, девочка засомневалась, действительно ли в её руках икона и воскликнула: «Ах, если бы я сама своими глазами увидела, тогда бы не сомневалась!» В этот момент девочка прозрела. После этого ей во сне явилась Богородица и сказала отнести Её икону в храм села Шпилёвка.
 
Дважды образ исчезал из церкви, после чего его находили под ясенем в саду неподалёку — на этом месте построили Свято-Покровский храм, где и хранилась икона.
 
С 1859 году образ стали ежегодно переносить из села Шпилёвка в Спасо-Преображенский собор Сум (происходило это 22 октября) и обратно (в Светлый Вторник).
 
После революции 1917 года образ поместили в художественно-краеведческий музей. Во время пожара, случившегося в нём 1930-х, икона чудесным образом не пострадала. Этот случай произвёл на сотрудников музея неизгладимое впечатление, и они решили возвратить лик Церкви. Поскольку шпилёвская Свято-Покровская церковь к тому времени уже была разрушена, икону передали в Спасо-Преображенский собор, где она пребывает и сейчас.
 
В тему: На Закарпатье сотни верующих УПЦ отметили память преподобного Алексея Карпаторусского.

Тэги: Богородица, Сумы, Крестный ход, УПЦ

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