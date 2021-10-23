В СНБО прогнозируют более тысячи смертей от коронавируса ежедневно

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует более тысячи смертей от коронавируса ежедневно. По его словам, в основном умирают люди, которые не вакцинировались от COVID.

Детали: Украина начинает входить в пик заболеваемости коронавирусом. В связи с этим число жертв коронавируса может перевалить за 1 тысячу человек ежедневно. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы сейчас только начинаем входить в пик коронавируса. Большая проблема на сегодня, что не вакцинированные люди попадают в больницы. Сегодня у нас рекорд по смертности от COVID. Это очень страшная ситуация. Количество людей, которые будут погибать от COVID, может перевалить за тысячу человек», — заявил он.

Данилов подчеркнул, что в основном умирают люди, которые не вакцинировались от COVID.

«Те, кто отправляются на кладбища, это люди, которые не вакцинировались. Это 99,9% людей, которые не привились. Если дальше, кто-то хочет отправлять своих родственников и близких туда, то можете продолжать делать вид, что этого (вакцинироваться, — ред.) делать не надо», — добавил секретарь СНБО.

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