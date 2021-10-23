В Украине есть инновационные COVID-лекарства, но их нельзя использовать

Главное: По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в Украине нельзя использовать инновационные препараты от коронавируса, которые нам передали США. Он заявил, что для этого надо принять закон.

Детали: Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что врачи не могут выписывать COVID-больным инновационные препараты, которые Украина получила от США. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на власть».

Как рассказал Радуцкий, полученные от США инновационные лекарства уже развезли в регионы страны, но их применение до сих пор не разрешено на законодательном уровне.

«Они нам передали это лекарство. Но нам надо срочно принять закон об экстренном использовании этого лекарства. Лекарства доставлены в регионы, но мы должны принять законопроект, который позволит их использовать», — пояснил он.

Нардеп отметил, что необходимо принять такой же законопроект, который Рада принимала для того, чтобы в Украине начали экстренно применять вакцины от коронавируса.

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