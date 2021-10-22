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Новости > Украина решила предоставить газ Молдове, оказавшейся в чрезвычайном положении

Украина решила предоставить газ Молдове, оказавшейся в чрезвычайном положении

Александр Панько
22.10.21 22:48
64
Украина решила предоставить газ Молдове, оказавшейся в чрезвычайном положении

Главное: Молдавский парламент по предложению правительства на месяц ввел в стране режим ЧП из-за дефицита газа. Украина решила помочь, предоставив энергоноситель в долг. По данным СМИ, это может быть частью сделки, в результате которой Генеральная прокуратура Молдовы должна закрыть дело о похищении с территории этой страны беглого украинского судьи Чауса.

Детали: Парламент Молдовы объявил в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября. Как сообщает point.md, введенная мера предполагает особый режим закупки природного газа в ускоренном режиме, создание оперативных инструментов по сбору платежей с потребителей за использованный газ и другие шаги.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексея Данилова, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обратилась к украинскому правительству с просьбой оказать помощь с поставками газа. «Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает „Газпром“», — рассказал чиновник на брифинге, добавив, что по результатам заседания СНБО 22 октября, было принято решение об оказании соответствующей помощи.

«Мы понимаем, что такую помощь республике Молдова мы в ближайшее время можем оказать», — добавил он.

Данилов уточнил, что речь идет о предоставлении газа в долг, однако не за деньги — потом Молдова должна будет его вернуть в полном объеме: «Мы считаем, что можем позволить себе это сделать, и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула».

По словам секретаря СНБО, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдова объединены, и в Украины есть территории, которые запитываются газом из Молдовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник, Украина выделит Молдове 1 млрд кубометров газа. При этом условия предоставления и сроки возврата газа Украине в настоящий момент не известны.

По данным издания, предоставление Молдове газа в долг является частью сделки, в результате которой Генеральная прокуратура Молдовы должна закрыть дело о похищении с территории этой страны беглого украинского судьи Чауса.

Справка: Молдова столкнулась с энергетическим кризисом после того, как у нее закончился контракт с российским «Газпромом». В октябре соглашение на месяц продлили по рыночной цене приблизительно в $790 за тысячу кубометров. Правительство пытается заключить новый контракт на льготных условиях, чтобы получать газ по стоимости $200-300. После того, как переговоры закончились безрезультатно, Молдова начала искать альтернативные источники поставок газа.

В тему: 30 июля одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. При этом он находился в одних трусах. Впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.

Впоследствии его в Феофании задержали сотрудники НАБУ.

4 августа в ходе закрытого заседания Высшего антикоррупционного суда экс-судья Николай Чаус заявил, что является потерпевшим — его не убили лишь потому, что он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в Службу безопасности Украины.

Тогда же суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В середине августа он в ходе суда заявил, что четыре месяца просидел в маске в каком-то подвале. По его мнению, подробности его похищения могут всколыхнуть общество.

Тэги: газ, Украина, Россия, мир, Газпром, помощь, СНБО, Молдова, Алексей Данилов, Наталья Гаврилица

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