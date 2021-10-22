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Новости > В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Полтавщине

В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Полтавщине

Александра Кудрявцева
22.10.21 20:05
59
В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Полтавщине
Главное: В Полтавской епархии УПЦ действует активное волонтерское движение. Под эгидой волонтерского Центра «Благо» постоянно проходят гуманитарные акции, благотворительные ярмарки и программы.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, о социальном служении и деятельности волонтеров в Полтавской епархии рассказал игумен Афанасий (Бедный) и волонтер Екатерина Дашевская.
 
«Волонтеры центра постоянно посещают интернаты, детские дома, детское отделение психиатрической больницы города, детский противотуберкулезный диспансер, детское онкологическое отделение. Также оказывается помощь многодетным семьям и тем людям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.
 
Чтобы стать волонтером в Центре «Благо» нужно лишь одно – желание. У нас нет какого-то фиксированного членства или определенного количества человек. То есть, любой, кто подобным образом желает послужить Богу, может прийти и стать волонтером», – сказал отец Афанасий.
 
Волонтер Екатерина Дашевская отметила, что благотворительная деятельность православных волонтеров Полтавы осуществляется на постоянной основе. 
 
«В нашей волонтерской организации существуют разные направления работы. Это помощь детям, тяжелобольным людям, пожилым, одиноким, многодетным. У нас активно действует вещевой банк, где одни люди могут принести вещи, чтобы отдать, а другие – прийти и взять то, что им необходимо.
 
Ведем разнообразную работу. Некоторая деятельность осуществляется уже на протяжении нескольких лет, а некоторая, как говорится, ситуативная. То есть, человек обратился за помощью или сам предложил кому-то помочь, и мы объединяемся в силах своих и помогаем, как можем», - рассказала волонтер.
 
Стремление молодых стать православными волонтерами отец Афанасий видит во внутренней потребности человека делать добрые дела: «Бывает, что люди, имея небольшой избыток времени или средств, хотят не просто растрачивать их напрасно, а направить на пользу и благо тем, кто в этом нуждается. Но самое главное – это стремление человека воплотить в жизнь заповедь Христову о любви к Богу через любовь к ближнему».
 
Сами волонтеры не считают свою помощь и благотворительную работу чем-то необычным.
 
«Это норма. Самая обычная норма человеческая. Нужно помогать, откликаться на просьбу и жить в таком направлении. Волонтерство – это как некая вспомогательная линия, которая помогает нам быть христианами.
 
Помощь ближнему – большой шанс быть немного чувствительнее, чуточку добрее, делиться тем, что имеешь. Это может быть материальная помощь или твое время, твоя частичка тепла. А это очень нужно кому-то. Поэтому каждая история – это нечто трогательное, то, что вдохновляет. Хочется продолжать эту деятельность, сколько будет сил, учить этому своих детей», – поясняет Екатерина Дашевская.
 
На днях на территории Серафимовского храма была проведена очередная благотворительная ярмарка, целью которой был сбор финансовых средств для помощи онкобольным детям. Помимо изделий ручной работы на ярмарке продавались домашняя выпечка и сладости, изготовленные волонтерами самостоятельно.
 
«Когда только начинали проводить наши первые благотворительные ярмарки, направленные на помощь онкобольным детям, познакомились в соцсетях с молодыми людьми, у которых болел ребенок. У малыша был рак крови, и родители проводили сбор средств. Их история лично меня тогда очень тронула и, хотя спасти ребенка не удалось, для нас это стало мощным стимулом в деятельности», – вспоминает игумен Афанасий.
 
Священство и волонтерство, по его мнению, стоят очень близко и не могут быть отделены друг от друга.
 
«Мне кажется, любой священник сам по себе уже волонтер, потому что кроме богослужения приходится еще много времени тратить на общение с людьми, на оказание какой-то помощи. Эта помощь бывает разного рода и характера. Иногда кому-то достаточно уделить внимание, кому-то нужно что-то другое. Тем не менее, когда человек становится на путь священства, он должен понимать, что будет не только чем-то заниматься в храме, но еще отдавать свое время людям, которые к нему приходят, в любой день, в любое время. 
 
Сейчас люди начинают смотреть на Церковь по-другому. И даже, если они не становятся осознанными церковными христианами, по крайней мере в их сознании уже формируется позитивный образ Церкви, и многие стереотипы, которые существуют в светском обществе, просто уходят в сторону», – подытожил игумен Афанасий. 
 
В тему: В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Закарпатье.
 

Тэги: Полтава, УПЦ

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