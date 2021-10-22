Стало известно, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом

Главное: В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что пик заболеваемости коронавирусом в стране начнется в конце октября и будет держаться до середины ноября. Потом заболеваемость пойдет на спад.

Детали: Минздрав Украины ожидает пик волны коронавируса к концу октября. Такой прогноз в эфире канала Дом озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин в пятницу, 22 октября.

«Когда мы говорим об определенных прогнозах, то должны учитывать, что пиковые нагрузки или максимальный уровень заболеваемости ожидается с конца октября до середины ноября с постепенным спадом заболеваемости до конца 2021 года. Поэтому мы считаем, что этот сценарий реалистичен, и сейчас система готовится к тому, чтобы максимально эффективно противостоять коронавирусной инфекции», — сказал он.

Кузин назвал два фактора, которые будут влиять на возможность системы здравоохранения пережить пиковые нагрузки.

«Это уровень вакцинации населения и то, насколько люди будут придерживаться противоэпидемических и профилактических требований, которые сейчас установлены для каждого уровня эпидемической опасности», — сказал санврач.

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