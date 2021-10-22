Коронавирус может остаться с нами навсегда, — Минздрав

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что коронавирус может никогда не исчезнуть. По его словам, «ковид» станет эндемичной болезнью.

Детали: Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что коронавирус может не исчезнуть никогда. Но с ним можно научиться жить. Об этом он заявил во время выступления в Раде.

По его словам, штамм коронавируса «Дельта» является непредсказуемым и опасным.

«Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что „ковид“ может не исчезнуть никогда. Хорошая — мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас», — заявил Ляшко.

Он сообщил, что «ковид» станет эндемичной болезнью.

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