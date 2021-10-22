Украинцам рассказали, когда ждать тотального локдауна по стране

Главное: В ближайшее время тотального локдауна в Украине ждать не стоит. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, «красных» зон пока что мало.

Детали: Министерство здравоохранения Украины пока не обсуждает возможность введения тотального локдауна. В том числе в «красных» зонах адаптивного карантина. Об этом заявил главный санитарный врач Игоря Кузин в интервью телеканалу «Дом».

По его словам, перспектива локдауна зависит от прописанных в «карантинном» постановлении эпидемических показателей. На сегодня всего несколько регионов находятся в «красной» зоне.

«В зависимости от того, какие цифры будут регистрироваться у нас даже после введения „красной“ зоны в этих областях, будет зависеть необходимость или отсутствие необходимости введения более широкого локдауна. Но пока об этом речь не идет», — отметил Кузин.

Он уточнил, что тотального локдауна в ближайшее время ждать не стоит.

«Пока это не проговаривается. Сейчас мы наблюдаем за этой ситуацией. Сейчас речь идет только о том, чтобы точечно, на уровне нескольких областей, устанавливать „красный“ уровень эпидемической опасности», — добавил главный санврач.

В тему: Коронавирус в Украине обновил два страшных антирекорда.