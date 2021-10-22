Тепло для киевлян подорожает на 50%

Главное: Тарифы на отопление в Киеве повысили на 47,7%. Теперь он будет составлять 2381,54 грн за 1 Гкал (с НДС).

Детали: Тарифы коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» выросли с началом отопительного сезона. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 19 октября. Об этом говорится в распоряжении, обнародованном на сайте КГГА.

Решение вступает в силу с даты опубликования и будет действовать до 30 сентября 2022 года.

Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 2381,54 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 47,7% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 616,48 грн за 1 Гкал).

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения в течение отопительного сезона установлен на уровне 97,89 грн за 1 кубометр (с НДС). Это меньше, чем действующий тариф — 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Однако он вырастет до 119,83 гривен после окончания отопительного сезона.

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