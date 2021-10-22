Стало известно, как будет работать транспорт в Киеве во время локдауна

Главное: По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, во время усиления карантинных ограничений в Киеве транспорт будет работать в обычном режиме. Правда, воспользоваться им смогут не все.
Детали: Киев готовится к ужесточению карантинных ограничений. В КГГА рассказали, как будет работать транспорт. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире «Украина 24».
Он заявил, что транспорт будет работать в обычном режиме, но им смогут пользоваться не все.
«Транспортом смогут пользоваться исключительно люди, которые вакцинированные или имеют свежий ПЦР-тест или антиген», — заявил он.
Такое ограничение введут, если Киев попадет в «красную» зону.
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