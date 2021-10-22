Киевские школьники досрочно идут на осенние каникулы

Главное: В столичных школах досрочно начнутся осенние каникулы — уже с завтрашнего дня. Касается это и учеников 1-4 классов.

Детали: В Киеве в школах начнутся осенние каникулы раньше запланированного времени. Школьники пойдут на отдых уже завтра, 23 октября. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире Украина24.

«Завтра мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтра, учитывая эпидемиологические показатели города. Школьники точно будут на каникулах одну неделю», — рассказал Поворозник.

По его словам, после недели каникул в КГГА будут принимать решение: продолжить их, или же перевести учеников на дистанционное обучение.

«Однако школы точно будут закрыты две недели, включая 1-4 класса», — добавил Поворозник.

В тему: Сегодня может быть принято решение о переводе Киева в «красную» зону карантина.