Главные новости за 22 октября 2021 года

- В Украине коронавирусом заболели 23 785 человек. Умерли 614 людей.

- Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Обновлен суточный рекорд по уколам.

- Главный санитарный врач Украины заявил, что в следующем году украинцы должны будут пройти повторный курс вакцинации от коронавируса. И так может быть каждый год.

- В Харьковской области произошел пожар. Погибли три человека.

- Кинооператор Галина Хатчинс, которую убил актер Алек Болдуин, была украинкой. Она родилась в СССР.

- Елизавета II попала в больницу. Она провела там ночь.