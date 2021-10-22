Названы самые полезные каши для завтрака

Главное: Каши полезны для завтрака. Лучше всего есть льняную.

Детали: Ученые из Гарвардской медицинской школы составили рейтинг самых полезных каш для завтрака. Его прокомментировала популярный российский диетолог Юлия Чехонина.

По ее словам, третье место в списке заняла овсяная каша.

Поясняется: «Она способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином. Также в исследовании центра говорится о снижении риска гипертонии при употреблении каши дважды в день».

Вторую позицию занимает гречневая каша.

Информируется: «Ее калорийность ниже. В гречке также есть пищевые волокна, витамины группы В, она позволяет сохранять энергию и поддерживать выносливость».

Лидером признана льняная каша.

Отмечается: «Это единственный из продуктов растительного происхождения, в котором присутствует одна из трех жирных кислот – Омега-3. Она необходима для сосудов и кровообращения, потому что снижает вязкость крови. Также она является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами, способствует продлению молодости и препятствует преждевременному старению. Несмотря на повышенную калорийность, эта каша содержит в два-три раза больше белка, чем другие каши».

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