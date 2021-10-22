Ученые узнали о коронавирусе кое-что очень важное

Главное: Коронавирус зависит от погоды. На заразу влияет сезонность.

Детали: Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения узнали о коронавирусе кое-что важное. Их работу цитирует издание Nature Computational Science.

Исследователи говорят, что зараза, как и грипп, реагирует на изменения погоды – температуры воздуха и влажность.

По их словам, коронавирус «утихает» летом и активизируется осенью.

Эксперты говорят: «Вопрос о том, является ли он настоящим сезонным заболеванием, становится центральным, так как это имеет важнейшее значение для определения эффективных мер вмешательства».

В отчете сказано: «Более высокие скорости передачи в глобальном масштабе были связаны с более низкими температурами и влажностью, а по мере повышения температуры и влажности волны эпидемии ослабевали».

Подчеркивается: «Этот вывод верен для первой и третьей волн пандемии, однако во время второй волны, которая пришлась на летнее время, выявленная закономерность во всех странах нарушилась. Это можно объяснить несколькими факторами, в том числе массовыми скоплениями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха».

Был также доказан серьезный вклад передачи коронавируса по воздуху, характер которой также меняется с сезонностью: в условиях низкой влажности уменьшается размер частиц аэрозолей и из-за этого передача вирусов воздушным путем усиливается.

Отмечается: «Данная связь требует акцента на улучшении гигиены воздуха в помещениях за счет вентиляции, чтобы сократить время нахождения взвешенных частиц аэрозолей в воздухе».

Кроме этого ученые выявили связь между количеством заболевших и важнейшими климатическими параметрами (температурой и влажностью) не только на уровне сезонов, но и для более коротких временных окон, а также в разных пространственных масштабах: от целых стран и регионов до отдельных провинций, таких как Ломбардия, Тюрингия и Каталония, и даже до уровня города, взяв для примера Барселону.

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