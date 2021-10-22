В Украине улучшили рекорд по вакцинации от коронавируса

Главное: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Обновлен суточный рекорд по уколам.

Детали: В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Обновлен рекордный показатель за сутки, сообщает министерство здравоохранения.

Сообщается, что накануне сделали 269 666 уколов.

Отметим, что рекордные показатели улучшаются четыре дня кряду – с 18 числа.

Уточняется, что вчера первую дозу вакцины получили 184 107 человек, а вторую – 85 559 людей.

Всего в нашей стране сделали 15 386 831 прививку, вакцинировав 8 557 659 человек.

Информируется, что одну дозу вакцины получили 8 557 657 человек, а полностью были иммунизированы 6 829 174 желающих.

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