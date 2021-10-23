Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые выяснили, кто и когда на самом деле открыл Америку

Ученые выяснили, кто и когда на самом деле открыл Америку

Агата Кловская
23.10.21 11:27
293
Ученые выяснили, кто и когда на самом деле открыл Америку

Главное: Группа ученых из Канады и Нидерландов нашли доказательства пребывания викингов в Северной Америке ровно тысячу лет назад. Это более, чем на 4 века, раньше, чем эту часть мира для Европы открыл Христофор Колумб.

Детали: Группа ученых из университета Гронингена и Мемориального университета Ньюфаундленда с помощью радиоуглеродного метода установила, что викинги были в Северной Америке не позже 1021 года. Как сообщает Nature, точную дату удалось установить по результатам анализа 127 образцов древесины, найденных в поселении Л’Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд в Канаде.

Ученые отобрали три фрагмента древесины, которые ассоциируются с пребыванием на острове викингов — на это указывают следы использования металлических лезвий, которые, как считается, в те времена не могли использовать коренные жители.

Выяснить точную дату пребывания викингов на территории современной Канады позволил большой скачок содержания радиоуглерода в атмосфере Земли, который произошел в 993 году и отразился на годовых кольцах деревьев по всему миру. По словам руководителя исследования, доцента Гронингенского университета Майкла Ди, в каждом из фрагментов древесины эта метка находилась на расстоянии 29 годичных колец от края.

Таким образом, ученые подсчитали, что рубка древесины жившими на острове викингами произошла в 1021 году.

Отметим, что средневековое поселение Л’Анс-о-Медоуз на севере Ньюфаундленда было открыто археологами в 1960 г и до сих пор является единственным подтвержденным местом, где жили викинги в Северной Америке. Однако исследователи не могли точно установить его возраст из-за большого разброса в радиоуглеродных датировках, которые охватывает всю эпоху викингов.

Справка: Среди широких масс первооткрывателем Америки традиционно считается испанский мореплаватель Христофор Колумб, который в 1492 году в поисках короткого пути в Индию пересек Атлантический океан и высадился на одном из островов Карибского бассейна. Впоследствии он совершил еще три экспедиции к землям, названным современниками Новым Светом, положив начало документальному исследованию и колонизации европейцами Южной и Центральной Америки, включая их континентальные части и близлежащие архипелаги — Большие Антильские (Куба, Гаити, Ямайка и Пуэрто-Рико), Малые Антильские (от Доминики до Виргинских островов, а также Тринидад) и Багамские острова.

В XX веке ученые пришли к выводу, что первыми европейцами, побывавшими в Северной Америке, были исландские викинги. Однако за пределами Скандинавии об этих походах никто не знал, так как они не делали различия между своими экспедициями в Гренландию и Америку и аналогичным исследованием Исландии. Это было просто продолжением их родины, и понятие другого мира появилось только после встречи с местными племенами, значительно отличавшимися от ирландских монахов в Исландии. Таким образом, точное место и дата поселения скандинавов в Новом Свете долгое время являлись предметом научного спора.

Тэги: экспедиция, Америка, история, археология, наука, Канада, Нидерланды, Исландия, Христофор Колумб, викинги, Ньюфаундленд

Комментарии

Статьи

22.10.21 13:03

Цены на недвижимость в Киеве летят вверх

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Турецкие археологи раскопали здание с фаллосами, которому больше 10 тысяч лет
23.10.21 10:08

Турецкие археологи раскопали здание с фаллосами, которому больше 10 тысяч лет

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.10.21 09:16

В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема
22.10.21 22:48

Украина решила предоставить газ Молдове, оказавшейся в чрезвычайном положении
22.10.21 20:45

Стало известно, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом
22.10.21 20:05

В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Полтавщине
22.10.21 19:42

Названы самые полезные каши для завтрака
22.10.21 19:20

В Житомирской области освятили новый храм УПЦ
22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года
22.10.21 18:35

Предстоятель УПЦ расскажет, для чего в жизни человека Бог попускает падения
22.10.21 18:22

В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
22.10.21 16:55

Коронавирус может остаться с нами навсегда, — Минздрав
23.10.21 09:16

В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема
22.10.21 20:45

Стало известно, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом
22.10.21 19:00

Главные новости за 22 октября 2021 года
22.10.21 16:55

Коронавирус может остаться с нами навсегда, — Минздрав
22.10.21 16:24

Украинцам рассказали, когда ждать тотального локдауна по стране
22.10.21 15:57

Тепло для киевлян подорожает на 50%
22.10.21 14:59

Стало известно, как будет работать транспорт в Киеве во время локдауна
22.10.21 13:48

Надежда Савченко пыталась проникнуть в Украину с поддельным COVID-сертификатом
22.10.21 12:51

Киевские школьники досрочно идут на осенние каникулы
22.10.21 12:03

В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
18.10.21 19:00

Главные новости за 18 октября 2021 года
19.10.21 19:00

Главные новости за 19 октября 2021 года
18.10.21 09:06

Медведчука могут обменять в Россию при одном условии
20.10.21 19:00

Главные новости за 20 октября 2021 года
17.10.21 10:18

Украинцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом
18.10.21 10:10

Зеленский пообещал, что газа хватит всем украинцам
20.10.21 13:30

Шмыгаль рассказал, будет ли введен тотальный локдаун в стране
17.10.21 13:44

С завтрашнего дня пятая часть Украины окажется в «красной» зоне карантина
20.10.21 09:37

Масштабное ДТП в Одесской области унесло три жизни
20.10.21 23:19

Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову
Фото и Видео
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
Байден снова оговорился. Или пошутил?
Байден снова оговорился. Или пошутил?
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Транспортный коллапс случился еще в одном крупном городе
Транспортный коллапс случился еще в одном крупном городе
В Луцке заживо сгорели обезьяны
В Луцке заживо сгорели обезьяны
Киевских копов подозревают в избиении задержанного... ломом
Киевских копов подозревают в избиении задержанного... ломом
fraza.com
Новости блогосферы
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.