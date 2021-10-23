Ученые выяснили, кто и когда на самом деле открыл Америку

Главное: Группа ученых из Канады и Нидерландов нашли доказательства пребывания викингов в Северной Америке ровно тысячу лет назад. Это более, чем на 4 века, раньше, чем эту часть мира для Европы открыл Христофор Колумб.

Детали: Группа ученых из университета Гронингена и Мемориального университета Ньюфаундленда с помощью радиоуглеродного метода установила, что викинги были в Северной Америке не позже 1021 года. Как сообщает Nature, точную дату удалось установить по результатам анализа 127 образцов древесины, найденных в поселении Л’Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд в Канаде.

Ученые отобрали три фрагмента древесины, которые ассоциируются с пребыванием на острове викингов — на это указывают следы использования металлических лезвий, которые, как считается, в те времена не могли использовать коренные жители.

Выяснить точную дату пребывания викингов на территории современной Канады позволил большой скачок содержания радиоуглерода в атмосфере Земли, который произошел в 993 году и отразился на годовых кольцах деревьев по всему миру. По словам руководителя исследования, доцента Гронингенского университета Майкла Ди, в каждом из фрагментов древесины эта метка находилась на расстоянии 29 годичных колец от края.

Таким образом, ученые подсчитали, что рубка древесины жившими на острове викингами произошла в 1021 году.

Отметим, что средневековое поселение Л’Анс-о-Медоуз на севере Ньюфаундленда было открыто археологами в 1960 г и до сих пор является единственным подтвержденным местом, где жили викинги в Северной Америке. Однако исследователи не могли точно установить его возраст из-за большого разброса в радиоуглеродных датировках, которые охватывает всю эпоху викингов.

Справка: Среди широких масс первооткрывателем Америки традиционно считается испанский мореплаватель Христофор Колумб, который в 1492 году в поисках короткого пути в Индию пересек Атлантический океан и высадился на одном из островов Карибского бассейна. Впоследствии он совершил еще три экспедиции к землям, названным современниками Новым Светом, положив начало документальному исследованию и колонизации европейцами Южной и Центральной Америки, включая их континентальные части и близлежащие архипелаги — Большие Антильские (Куба, Гаити, Ямайка и Пуэрто-Рико), Малые Антильские (от Доминики до Виргинских островов, а также Тринидад) и Багамские острова.

В XX веке ученые пришли к выводу, что первыми европейцами, побывавшими в Северной Америке, были исландские викинги. Однако за пределами Скандинавии об этих походах никто не знал, так как они не делали различия между своими экспедициями в Гренландию и Америку и аналогичным исследованием Исландии. Это было просто продолжением их родины, и понятие другого мира появилось только после встречи с местными племенами, значительно отличавшимися от ирландских монахов в Исландии. Таким образом, точное место и дата поселения скандинавов в Новом Свете долгое время являлись предметом научного спора.