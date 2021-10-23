В Киеве два дня будут перекрывать улицы и мосты: схема

Главное: На этих выходных в Киеве из-за проведения традиционного марафона будет перекрыто движение на ряде улиц и мостов, как в центре Киева, так и в других районах.

Детали: В связи с проведением традиционного ежегодного забега Wizz Air Kyiv City Marathon в центре Киева 23 и 24 октября ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, участники мероприятия посоревнуются в течение двух дней на дистанциях от 4,2 до 42 км.

В связи с этим с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября будет ограничено движение по Владимирскому проезду и ул. Владимирской от ул. Большой Житомирской до ул. Софиевской.

24 октября движение будут ограничивать движение в различных центральных улицах столицы по очереди. Ограничения продлятся не менее 4 часов.

Полный перечень перекрываемых улиц и мостов и соответствующая карта опубликованы на официальном сайте Патрульной полиции Киева.

В тему: Последний раз движение транспорта в центре Киева ограничивалось 2 октября в связи с проведением забега «Киев Нова пошта полумарафон 2021».

Напомним: В этом году в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины 14 октября украинцы могли отдыхать четыре дня. При этом рабочий день в соответствии с решением правительства был перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.