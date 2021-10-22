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Новости > Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав

Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав

Агата Кловская
22.10.21 10:02
772
Украинцы будут повторно проходить полный курс вакцинации от коронавируса, — Минздрав

Главное: Главный санитарный врач Украины заявил, что в следующем году украинцы должны будут пройти повторный курс вакцинации от коронавируса. И так может быть каждый год.

Детали: Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса. Сейчас министерство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения. Об этом главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью для телеканала «Рада».

По словам Кузина, сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет. А вот массового введения бустера, для других категорий населения, не будет.

«Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году», — пояснил главный санврач.

Сейчас, как отметил Кузин, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

«Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ», — добавил он.

В тему: Украинцам с аллергией объяснили, можно ли им вакцинироваться от коронавируса.

Тэги: Украина, общество, здоровье, вакцина, вакцинация, новости Украины, коронавирус

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