Переговоры на климатической конференции в Глазго будут очень тяжелыми, — Минзащиты окружающей среды

1 ноября в британском Глазго стартует десятидневная Конференция ООН по изменению климата (UN Climate Change Conference (COP26), во время которой ключевыми вопросами будут финансовая поддержка развивающихся стран и прозрачность действий. Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш призвал собрать $100 млрд. для развивающихся стран — на борьбу с изменениями климата.

Председательствующая на Конференции Великобритания, поставила перед собой цель — к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 78% по сравнению с 2019-м г., — об этом заявил Дэвид Моран, региональный посол COP26 в Европе, Центральной Азии, Турции и Иране, во время круглого стола, который состоялся 21 октября во Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. По словам Морана, Конференция в Глазго — будет не просто климатической, но и экономической и социальной.

«Мало событий в мире несут в себе большие исторические изменения. Таким было подписание Парижского соглашения 2015 года. Конференция в Глазго будет иметь куда более серьезные последствия. Отчеты, которые будут представлены, готовились сотнями ученых мира на точных данных и моделях. Изменения климата прогрессируют. И некоторые из них прошли точку невозврата. Мы уже живем в мире, который теплее на 1,3 градуса. Последствия мы видим везде — наводнения в Нидерландах, Бельгии, Германии и т. Украина также страдает — наводнения в Карпатах, лесные пожары в зоне ЧАЭС и на востоке страны», — сказал Моран.

В Минзащиты окружающей среды считают, что переговоры Украины на COP26 будут очень тяжелыми, поскольку, есть неопределенность относительно финансовых обязательств — так называемых отчислений в адаптационный фонд. Об этом заявил Михаил Чиженко, начальник отдела политики адаптации и климатической отчетности Министерства.

«Камнем преткновения остается система отчислений в адаптационный фонд. Мы считаем, что взносы (по пункту 2 Парижского соглашения) не должны быть обязательными и должны быть только на добровольной основе», — уверен Чиженко.

Между тем, эксперты отметили, что, Украина демонстрирует обратное движение в климатических вопросах. В частности, власти в последнее время наоборот поддерживает использование именно ископаемого топлива.

«По нашей оценке, в Украине наблюдается тенденция которая противоположна мировой. У нас поддержка ископаемого топлива, по крайней мере в части бюджетов, в части гарантий под привлечение кредитов — растет. Зато в части декарбонизации, энергоэффективности и экологических мероприятий — сокращается. В мире же все страны свои стимулирующие пакеты направляют именно на „зеленый“ рост. В ЕС не менее 37% кредитов, грантов — идут на климатические инвестиции», — заявил эксперт по вопросам энергетики Роман Ницович.

Эксперты также отмечают, что есть целые сектора, которые остаются без внимания государства. В частности, по транспорту не принято ни одного решения, чтобы стимулировать «зеленые технологии». Хотя, подписанное в ЕС Европейское Зеленое соглашение (Green Deal) требует, чтобы 75% внутренних грузов, перевозимых сегодня автотранспортом, перешли на железнодорожные и внутренние водные пути. Впрочем, пока в Украине львиная доля перевозок осуществляется именно автомобильным транспортом, который на 80-90% не соответствует экологическим стандартам.