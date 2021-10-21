Сборнaя Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Главное: В октябрьском рейтинге ФИФА сборная Украины поднялась на одну позицию и сейчас занимает 26-е место. Лидером по-прежнему остается Бельгия.

Детали: Сборная Украины по футболу поднялась на одно место в рейтинге национальных сборных. По итогам октября подопечные Александр Петракова занимают 26-ю позицию среди лучших команд планеты, сообщает сайт ФИФА.

Как и прежде, возглавляет рейтинг сборная Бельгии. Второй идет Бразилия, а на третье место после победы в Лиге наций поднялась Франция. Полуфиналист этого турнира — Италия — теперь четвертая. А на пятое место опустилась команда Англии.

Что касается соперников сборной Украины по отбору на ЧМ-2022, то Босния и Герцеговина — 56-я, Финляндия — 60-я, а Казахстан 125-й.

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