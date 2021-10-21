Киву выгнали из партии

Главное: Нардеп Илья Кива заявил, что его исключили из партии ОПЗЖ. Теперь он ждет, когда его исключат из фракции.

Детали: Народный депутат Украины Илья Кива подтвердил свое исключение из партии ОПЗЖ, которое произошло на конференции Полтавской областной организации. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Теперь нардеп ждет, когда поднимут вопрос об исключении его из фракции.

По словам Кивы, это дело рук представителей Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые с помощью ставленника Бойко, главы Полтавской областной организации Олега Сазонова, провели конференцию по исключению Кивы из партии ОПЗЖ.

«Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям», — заявил Кива.

Он уточнил, что пока не получил ответа по этой ситуации от руководства партии.

В то же время источник Корреспондент.net в ОПЗЖ заявил, что информация об исключении Кивы может быть провокацией.

В тему: В середине сентября Кива обматерил однопартийцев и пригрозил выходом из партии.