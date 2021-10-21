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Новости > Уже завтра Киев перейдет в «красную» зону карантина

Уже завтра Киев перейдет в «красную» зону карантина

Агата Кловская
21.10.21 13:43
865
Уже завтра Киев перейдет в «красную» зону карантина

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. Поэтому уже завтра будет принято решение о переводе города в «красную» зону карантина.

Детали: Киев перейдет в «красную» зону карантина. Такое решение будет принято в пятницу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на сессии Киевсовета, сообщает пресс-служба КГГА.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений в пятницу.

«На днях Киев попадет в „красную“ зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается», — сообщил Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки в Киеве — почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер — от 29 лет.

«В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них — в тяжелом состоянии. Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Кровати в столичных больницах заполняются. Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных, заполнены», — заявил он.

В тему: Коронавирус в Украине установил сразу два антирекорда.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, коронавирус, зоны карантина

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