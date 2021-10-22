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Новости > Всемирный день заикающихся: какой праздник отмечается 22 октября 2021 года

Всемирный день заикающихся: какой праздник отмечается 22 октября 2021 года

Агата Кловская
22.10.21 05:02
54
Всемирный день заикающихся: какой праздник отмечается 22 октября 2021 года

Сегодня, 22 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день заикающихся и Яков Дровопилец.

Всемирный день заикающихся

Всемирный день заикающихся начал проводиться ежегодно по инициативе специалистов по исследованию патологий речи из Канады.

Заикание — является значительным нарушением речи и характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, слогов, слов, частыми остановками или нерешительностью в речи, разрывающей её ритмическое течение.

По статистике около трех миллионов людей по всему миру имеют подобные проблемы. Причины возникновения заикания до сих пор точно не установлены.

Существует ряд способов вылечить заикание, среди которых логопедические, психологические, психотерапевтические, логопсихотерапевтические, социореабилитационные, медикаментозные, физиотерапевтические, комплексные, однако ни один из этих способов, к сожалению, не даёт 100% гарантии полного излечения. Но не стоит отчаиваться! Терпение и труд в данном направлении несомненно принесут только положительные плоды.

Яков Дровопилец

Этот день издавна закрывал грибной сезон и знаменовал начало работ по заготовке дров на зиму, поэтому и называли апостола Яковом Дровопильцем.

На самом деле это был церковный праздник, который посвящался Иакову Алфееву — одному из двенадцати учеников Иисуса Христа.

В трех Евангелиях об Иакове дается очень мало информации. Известно только о том, что он входил в число двенадцати учеников Иисуса. Из-за скудных данных некоторые считают, что Иаков был братом Иуды Иаковлева (Фаддея).

Еще до того, как Иаков стал учеником Христа, он проживал в Иудее и работал мытарем — сборщиком податей. Эту информацию можно найти в его житие. Апостол Андрей позвал его с собой в Эдессу — древний город, руины которого сегодня находятся на юго-востоке Турции. Здесь они проповедовали, после чего Иаков отправился в Палестину. Он продолжил проповедовать в Елевферополе и Газе. Дальнейшие следы апостола теряются в истории. Его путь проследить практически невозможно, так как у ученика Христа было распространенное имя, а в древних летописях не всегда указывается, о каком именно Иакове идет речь.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День психофизики;

- День клавиши CAPS LOCK;

- День Карнавала Чудес;

- День «Быть умным - круто».

Тэги: общество, здоровье, мир, праздники, новости Украины, заикание

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