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Новости > Из-за новых ограничений киевские перевозчики уходят в тень

Из-за новых ограничений киевские перевозчики уходят в тень

Агата Кловская
21.10.21 12:12
44
Из-за новых ограничений киевские перевозчики уходят в тень

Главное: В первое утро новых ограничений на транспорте центральный столичный автовокзал потерял почти половину рейсов. Теперь перевозчики собирают пассажиров за территорией вокзала, на нелегальной стоянке.

Детали: Центральный автовокзал в Киеве (Демеевка) потерял 40% рейсов в первое утро новых ограничений на транспорте. Перевозчики отказались выходить на маршруты. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на представителя компании-оператора Центрального автовокзала Максима Скляренко во время брифинга.

По его словам, перевозчики еще накануне вечером предупредили, что не выставят автобусы на рейсы. Теперь они собирают пассажиров неподалеку, за территорией вокзала, на нелегальной стоянке.

В то же время на официальном автовокзале остались преимущественно международные перевозчики.

На центральном автовокзале работает рейдовая группа Нацполиции и Госпотребслужбы. Они проверяют наличие сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на COVID у водителей и пассажиров. Нарушений пока не было.

Представитель Госпродпотребслужбы Виктор Сергиенко пояснил, что рейдовые группы сегодня вышли на официальные объекты перевозок.

«Нелегалов» же будет проверять полиция на дорогах между областями. По его словам, высаживать из автобусов пассажиров не будут, но на водителя составят протокол.

Так, за перевозку пассажиров без тестов или сертификатов им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

В тему: С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые правила межрегиональных перевозок. Украинцам напомнили, кто им сможет пользоваться.

Тэги: Киев, маршрутка, общество, вокзал, рейс, перевозчики, маршрут, автовокзал

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