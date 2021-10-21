Украина будет добывать газ в Черном море: названы сроки

Главное: Украина хочет провести разработку газовых месторождений на шельфе Черного моря. Сделать это хотят через пять лет.

Детали: Украина планирует проводить разработку газовых месторождений на шельфе Черного моря. Об этом сообщил член правления «Нафтогаз-Украина» Маврикий Калугин, которого цитирует LIGA.net.

По его словам, начнется это не ранее чем через пять лет – в 2026-м году.

Отмечается следующее: «Первую скважину на шельфе мы можем пробурить не быстрее, чем через пять лет. Чтобы пробурить на оффшоре, нужно привлечь компанию, которая знает, как бурить на глубине».

Он добавил: «Разработка одной скважины будет стоить четыре-шесть миллиардов долларов. Мы не сможем это сделать сами. Нам нужны партнеры».

Оценивается, что добычу газа на месторождениях «Укргаздобыча» сможет поднять не раньше трех-пяти лет.

Инвестиции в добычу газа в течение десяти лет предполагаются в размере двадцати миллиардов долларов.

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