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Новости > Ночью на окраине Киева горели автомобили

Ночью на окраине Киева горели автомобили

Агата Кловская
21.10.21 12:00
138
Ночью на окраине Киева горели автомобили

Главное: Автомобили горели ночью в Киеве. ЧП произошло на Дарнице.

Детали: В ночь на четверг, 21 октября, в Киеве произошло ЧП. На улице Вишняковской, 13-Б (Дарницкий район) горели автомобили, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что возгорание произошло во дворе 14-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Hyundai с распространением на рядом припаркованные автомобили Opel, Volvo и Peugeot.

Огонь удалось оперативно потушить.

К счастью, никто не пострадал.

Информируется также, что Opel, Hyundai, Peugeot выгорели полностью, а у Volvo повреждена водительская сторона и заднее стекло.

Причина пожара сейчас выясняется.

Место ЧП

В тему: В Киеве горели киоски, появилось видео с места ЧП.

Тэги: Киев, общество, транспорт, ЧП, новости Украины

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