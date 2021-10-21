Ночью на окраине Киева горели автомобили

Главное: Автомобили горели ночью в Киеве. ЧП произошло на Дарнице.

Детали: В ночь на четверг, 21 октября, в Киеве произошло ЧП. На улице Вишняковской, 13-Б (Дарницкий район) горели автомобили, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что возгорание произошло во дворе 14-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Hyundai с распространением на рядом припаркованные автомобили Opel, Volvo и Peugeot.

Огонь удалось оперативно потушить.

К счастью, никто не пострадал.

Информируется также, что Opel, Hyundai, Peugeot выгорели полностью, а у Volvo повреждена водительская сторона и заднее стекло.

Причина пожара сейчас выясняется.

В тему: В Киеве горели киоски, появилось видео с места ЧП.