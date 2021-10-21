Окружение премьер-министра Шмыгаля спровоцировало рост цен на продукты питания, – СМИ

Государственная зерновая корпорация Украины не имеет достаточно средств на выплаты по китайскому кредиту. Как пишет FromUA, об этом сообщил и.о. председателя правления ГПЗКУ Василий Коваленко в интервью «Укринформу».

По его словам, кредит в 1,5 млрд долларов Корпорация получила еще в 2012 году с возвращением к 2027 году. Его выдали под украинские госгарантии с целью наладить систематические поставки продукции в Китай. Государственная гарантия означает, что в случае несостоятельности компании погасить долг, его будут платить из государственного бюджета. По соглашению 2012 года Украина должна поставлять в Китай 5 млн тонн зерна ежегодно, но на самом деле за все годы поставлено около 6 млн тонн. Претензии за невыполнение поставок корпорация получает постоянно.

«Срывы поставок объясняются ростом цен на продукты питания в Украине, к которым, по утверждению СМИ, причастно окружение премьер-министра Дениса Шмыгаля — министр Кабинета министров Олег Немчинов и близкий к нему Константин Марьевич.

Как утверждается в журналистском расследовании „ Мыши Шмыгаля “, в прошлом году из складов Госрезерва было украдено 97% всех имеющихся там запасов на сумму свыше 800 миллионов гривен. Однако, несмотря на проведенные следственные действия отечественных правоохранителей, никто из высших государственных чиновников не понес за это наказания.

Именно с личной заинтересованностью Шмыгаля авторы расследования связывают отсутствие установленных виновников неправомерных действий — несмотря на активность правоохранителей в этом направлении.

Одним из координаторов криминальных схем, по его утверждению, был Константин Марьевич, бывший член набсоветов нескольких государственных компаний, неоднократно фигурировавший в расследованиях о незаконной деятельности. После скандала с кражами из Госрезерва он получил новую должность в Кабинете министров Дениса Шмыгаля — первого заместителя госсекретаря Кабмина», — пишет издание.

«Коррупция и непрофессионализм в окружении Дениса Шмыгаля уже стали одними из главных причин резкого увеличения годовой инфляции (до 11% по итогам сентября), а также проблем на энергетическом рынке», — заключает FromUA.