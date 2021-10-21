Коронавирус в Украине установил сразу два антирекорда

Главное: Коронавирус в Украине бьет антирекорды. Заболели 22 415 человек, а умерли 546 людей.

Детали: Коронавирус в Украине обновил антирекорды заболеваемости и смертности. Данные на четверг, 21 октября, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 22 415 случаев заразы. Госпитализировали 4 892 человек, а выздоровели 8 036 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 71 841, методом ИФА – 16 968, экспресс-тестами – 47 103.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской (1 528), Житомирской (1 562), Харьковской (1 319), Запорожской (1 355) и Днепропетровской (1 308) областях, а также в Киеве (1 192).

Умерли 546 больных. За все время скончались 62 389 людей.

С начала пандемии заболели 2 701 600 человек, а выздоровели 2 352 835 людей.

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