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Новости > Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову

Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову

Александр Панько
20.10.21 23:19
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Печерский суд подпортил жизнь Николаю Азарову

Главное: Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по подозрению в государственной измене. По данным ГБР, речь идет о деле по подготовке и подписанию «Харьковских соглашений».

Детали: 20 октября решением Печерского районного суда Киева заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования, досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года.

По мнению следствия, полностью понимая последствия подписания настоящего Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета Министров Украины).Таким образом он способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях экс-премьера Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства. В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией.

Установлено, что эти поступки осуществлялись по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, которому также сообщено о подозрении в этом уголовном производстве и который объявлен в розыск.

В ГБР отмечают, что избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей предоставит основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи в его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, принятое судебное решение дает стороне обвинения право начать процедуру экстрадиции Азарова из любой страны пребывания.

В тему: 20 марта 2021 года СНБО ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников Украины. Среди них, в частности, Виктор Янукович и Николай Азаров.

Тэги: Николай Азаров, Виктор Янукович, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, арест, политика, Харьковские соглашения, Печерский районный суд Киева, экстрадиция, криминал, измена, Государственное бюро расследований, новости Украины, Офис Генерального прокурора

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