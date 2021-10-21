В Крыму людям старше 65 лет запретили выходить из дома

Главное: Жителям Крыма, возраст которых от 65 лет, запретили выходить из дома из-за ужесточения карантинных ограничений. Действовать они будут до особого распоряжения оккупантов.

Детали: В аннексированном Крыму решили ужесточать карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, с 25 октября жители в возрасте от 65 лет обязаны все время находиться дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «указ» так называемого «главы» оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Старше 65 лет люди могут выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Также оккупанты решили отменить льготный проезд в транспорте для этой возрастной категории.

Кроме того, оккупанты с 25 октября вводят обязательные QR-коды для посещения кафе, ресторанов, баров, клубов, дискотек, фитнес-центров, театров, библиотек и музеев. А заведениям общественного питания запрещается работать после 23:00.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения оккупантов.

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