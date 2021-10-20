Лига чемпионов: «Динамо» на выезде минимально уступило «Барселоне»

Главное: В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» на выезде играло против испанской «Барселоны». Киевляне проиграли со счетом 0:1.

Детали: Сегодня киевское «Динамо» сыграло свой третий матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперниками подопечных Мирчи Луческу была каталонская «Барселона». Обе команды до очной встречи не набрали ни одного очка в группе, более того, ни одни, ни другие не забили ни единого мяча.

В первом тайме каталонцы были намного активнее и раз за разом создавали проблемы нашей защите. И в одном из эпизодов Мыколенко не уследил за Пике, который ногой протолкнул мяч в сетку ворот Бущана.

Во второй половине встречи киевляне начали играть живее, но до по-настоящему опасных моментов у ворот тер Штегена дело не доходило. Как результат — минимальная победа «Барселоны» 1:0, после которой подопечные Рональда Кумана обошли в турнирной таблице «Динамо».

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