Названа причина серьезного сбоя в «Дие»

Главное: В связи с переходом пяти областей в «красную» зону карантина увеличилась нагрузка на реестры. В результате этого накануне и произошел сбой в приложении «Дия».

Детали: Накануне в работе приложения и портала «Дия» произошел сбой. Проблемы стали следствием перехода областей Украины в «красную» зону карантина. Об этом РБК-Украина сообщили в команде «Дия».

«В связи с ухудшением ситуации и переходом пяти областей в „красную“ зону увеличилась нагрузка на реестры, как следствие — сервисы в приложении могут работать медленно. В том числе и СOVID-сертификаты. Команда Минцифры работает, чтобы как можно быстрее расширить мощности сервисов», — пояснили в команде «Дия».

Вероятно, это связано с тем, что выросли темпы вакцинации в «красной» зоне карантина. Жители этих областей начали массово записываться на прививки, чтобы получить в результате сертификат о вакцинации, который освобождает от большинства карантинных ограничений.

«Во всех аэропортах Украины работают представители Минцифры, которые помогут в решении вопросов касательно COVID-сертификатов», — сказали в команде «Дия».

В тему: Накануне в приложении «Дия» произошел сбой.