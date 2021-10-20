Священник УПЦ рассказал, какие грехи Бог не прощает

Главное: Хула на Святого Духа и самоубийство — это непростительные грехи.

«Невозможность прощения связана только с такой степенью повреждения души грехом, когда она уже не способна воспринимать божественную благодать и быть рядом с Богом. В Православии есть два греха, которые считаются однозначно смертными: самоубийство и хула на Святого Духа», — пояснил священник.

Он отметил, что самоубийство лишает человека возможности покаяться: это можно сделать только во время земной жизни, а в загробной уже не в состоянии что-либо изменить в себе.

«Смягчающим обстоятельством может быть психическая болезнь или повреждение ума самоубийцы, в таком случае его близким можно надеяться на милость Господа. Хула на Духа Святого — это умышленное и упорное сопротивление человека истине, осознанная ненависть к Богу», — подчеркнул отец Андрей.

Священник добавил, что под хулой на Святого Духа имеются в виду не только богохульные речи, но и определенный образ жизни, упорное нежелание увидеть проявление бытия Бога.