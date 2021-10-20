Киев — на пороге «красной» зоны. Ситуация ухудшается ежедневно

Главное: В Киеве стремительно заполняются больницы пациентами с коронавирусом. По словам столичного головы Виталия Кличко, город оказался на грани «красной» зоны карантина.

Детали: Койки в столичных больницах больными COVID-19 стремительно заполняются. Киев — на пороге «красной» зоны карантина. Об этом сообщает Telegram-канал мэра города Виталия Кличко.

За минувшие сутки в Киеве — более 1 тысячи новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них — в тяжелом состоянии.

«Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев — на пороге „красной“ зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать самых строгих ограничений — массовая вакцинация», — заявил Кличко.

По его словам, 98% госпитализированных в больницы — не привитые, а умирают, в абсолютном предпочтении, не вакцинированные пациенты.

«Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас небольшой: либо вакцинация, либо — изоляция», — заявил Кличко.

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