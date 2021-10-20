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Новости > Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы

Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы

Агата Кловская
20.10.21 14:59
270
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы

Главное: В Госстате назвали болезни, от которых чаще всего умирают украинцы. На первом месте в этой печальной статистике — болезни сердца.

Детали: Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-август 2021 года. С начала года умерло 439 430 человек, в том числе в августе — 43 538 человек. Об этом говорится в данных Госстата.

Как отмечается, наиболее частая причина смерти с начала года — болезни системы кровообращения, от которых умерло 276 070 человек, в том числе от ишемической болезни сердца — 192 343 человека, от цереброваскулярных болезней (инсульта) — 53 470 человек.

По официальной информации, злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 49021 граждан.

От COVID-19 умерли 37 077 человек (в т.ч. в августе — 804 человек), от гриппа и пневмонии — 10 684 человек (в августе — 733).

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 16 040 человек.

По данным Госстата, за январь-август инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек, среди них туберкулез — 1 905, от СПИДа умерло 1 546 украинцев.

Кроме того, 18 627 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2200 граждан, утопление — 1269, гибель на пожаре — 808, случайное отравление (кроме алкоголя) — 1033, отравление алкоголем — 1181, самоубийства — 4099 (в августе — 511), умышленные убийства — 848.

В тему: Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от коронавируса.

Тэги: болезнь, Украина, общество, здоровье, смерть, госслужащие, новости Украины

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