В Минздраве рассказали, какой процент пациентов с коронавирусом не вакцинировались

Главное: Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что 95% госпитализированных с коронавирусом — это невакцинированные люди. При этом он добавил, что в стране достаточно вакцины от коронавируса не только для иммунизации населения, но и для введения бустерных доз.

Детали: В Украине достаточно вакцины от коронавируса для проведения повторных прививок и даже для бустерной дозы. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на открытии Центра массовой вакцинации в Запорожье, сообщает «Укринформ».

«О бустерной дозе. Будет принято решение, будет бустерная доза или повторный курс прививок, который будет предусматривать две дозы. Глобально решение не принято еще ВОЗ ... Вакцины предостаточно. Также есть потенциальные договоренности, на стадии оформления контрактов для того, чтобы в дальнейшем, в 2022 году, поставить вакцину, как для бустерной дозы, так и для повторной прививки», — сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что 95% госпитализированных с коронавирусом — это невакцинированные люди.

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