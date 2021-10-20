Шмыгаль рассказал, будет ли введен тотальный локдаун в стране

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тотальный локдаун власти вводить не собираются. Но единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация населения.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил возможность введения локдауна в стране. Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает «РБК-Украина».

«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация», — сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что даже в «красной» зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

В тему: Президент Украины Владимир Зеленский не исключает введения в Украине полного локдауна. Но он против этого.